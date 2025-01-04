Ларионов о 0:3 от минского «Динамо» и 5 поражениях «Торпедо» в 6 матчах: «Хорошая команда и игроки не могут так долго быть в хоккейной депрессии. Проигрывать, как сегодня – неприемлемо»

Игорь Ларионов высказался о поражении «Торпедо» от минского «Динамо» (0:3).

В последних шести играх Фонбет Чемпионата КХЛ нижегородцы проиграли пять раз.

– Соперника традиционно с победой, это уже начинает набивать оскомину. Хочу извиниться за команду перед болельщиками, которые ждут побед и хорошей игры. Но жизнь такова, что надо делать правильные выводы и искать выходы из ситуаций. В раздевалке был серьезный разговор и между игроками, и между тренерами. Из трудных ситуаций надо выбираться всем вместе.

– Команда психологически задавлена?

– Тяжело ответить. Я стараюсь найти разные подходы, психологическая составляющая играет огромную роль. Каждый игрок, выходящий на лед, должен понимать ответственность, тот нерв, который необходим игре. Это командные усилия, это коллектив, который проходит трудные этапы. В этом плане мы пытаемся подобрать ключи к каждому игроку.

Надеюсь, сегодняшний разговор в раздевалке даст какой‑то толчок, чтобы команда выползла из психологической ямы. Все находятся в одинаковых условиях. Проигрывать, как сегодня – неприемлемо.

– Есть ли смысл сказать, что нужно уйти в перестройку и сменить философию игры в атаку, которой, как отмечают многие, нет?

– Когда ты играл в Северной Америке, то понимаешь, что это может затянуться на долгие годы. Мы не хотим все кардинально менять. Мы хотим найти те решения, которые лежат на поверхности, или закопаны. Мы не можем сегодня сказать: «Давайте сделаем перестройку». Ибо может случиться несколько шагов назад. Мы все вместе должны это преодолеть.

Хорошая команда и хорошие игроки не могут так долго быть в хоккейной депрессии. Те, кто находятся на льду, должны показывать огонь и страсть, которых ждут болельщики. Мы ищем те пути, которые дадут нам возможности выигрывать, – сказал главный тренер «Торпедо».