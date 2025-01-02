Генменеджер «Трактора» об уходе Тертышного: «Будет лучше, если Никита станет играть у Ларионова. Хоккей «Торпедо» ему очень подходит»
Ранее 26-летний форвард перешел в «Торпедо». Челябинцы получили Дениса Почивалова и спортивные права на Павла Дорофеева.
– Слухи об обмене Никиты Тертышного, кажется, не утихали уже несколько лет, но обменяли его в момент, когда вы сами отмечали, как он прибавил во всех аспектах. Это вопрос адаптации к системе Гру или же обмен продиктован тем, что в этот момент на Никиту появился спрос, что дало возможность развернуться в финансовом плане?
– Никиту очень хотели три клуба. В том сезоне такого не было. Все взвесив с тренерским штабом, решили, что Никите нужны перемены и встряска.
Он очень прибавил в этом сезоне по сравнению с прошлым, но будет лучше для всех, если он будет играть у Игоря Ларионова. Хоккей, который он проповедует в «Торпедо», очень подходит Никите, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Генменеджер «Трактора» об обмене Глотова: «Когда на рынке есть такие игроки, команда обязана кем-то пожертвовать. Нужно вливать в состав хоккеистов такого уровня»
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