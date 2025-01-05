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  • Павел Буре: «Можно не любить русских, но уважать придется. Когда играет сборная России, все совсем по-другому. Иной ТВ-продукт, интрига, выше качество»
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Павел Буре: «Можно не любить русских, но уважать придется. Когда играет сборная России, все совсем по-другому. Иной ТВ-продукт, интрига, выше качество»

Павел Буре высказался о России в хоккее.

– Сейчас в Оттаве проходит молодежный чемпионат мира, где будет финал США – Финляндия. Но особого ажиотажа вокруг него нет и рейтинги низкие, тем более Канада вылетела в четвертьфинале. А это ведь турнир ИИХФ.

– Конечно же, тут влияет и то, что не играют россияне. Вот мы о Демидове говорили, а в этом поколении не только Иван – у нас могла быть очень сильная сборная.

Я бы так сказал: можно не любить русских, но уважать придется. Когда играет сборная России, то совсем все по-другому. Иной телевизионный продукт, интрига, выше качество. И у тех же канадцев – и игроков, и болельщиков – иначе горят глаза.

– Да, любви от ИИХФ мы теперь не скоро дождемся.

– Надо достойно к нам относиться и уважать. Давайте пойдем от этого, – сказал представитель России в ИИХФ.

Опубликовано: Sports
logoПавел Буре
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
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