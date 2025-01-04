Бобровский и Буре вошли во 2-ю сборную «Флориды» за 25 лет, Луонго, Барков, Юбердо и Ткачак – в 1-ю

Сергей Бобровский и Павел Буре вошли во 2-ю сборную «Флориды» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Пантерс» вошли 2 россиянина – вратарь Сергей Бобровский (вторая команда; выступает за южан с 2019 года) и форвард Павел Буре (вторая; с 1999 по 2002 годы).

Первая команда «Флориды»

Нападающие: Александр Барков , Джонатан Юбердо , Мэттью Ткачак ;

Защитники: Аарон Экблад , Густав Форслинг;

Вратарь: Роберто Луонго .

Вторая команда «Флориды»

Нападающие: Павел Буре, Олли Йокинен, Сэм Райнхарт;

Защитники: Джей Баумистер, Роберт Швехла;

Вратарь: Сергей Бобровский.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В субботу лига назовет две лучшие шестерки «Торонто» за последние 25 лет.