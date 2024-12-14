Майк Кинэн рассказал об опыте работы с российскими хоккеистами в НХЛ.

Канадский специалист занимал различные должности в клубах НХЛ с 1984 по 2019 год.

– В НХЛ вы работали с множеством россиян. Может, составите шорт-лист самых талантливых?

– Один из самых талантливых игроков, с которыми мне довелось работать – Павел Буре . Русская ракета. Каждый раз, когда он касался шайбы, все вскакивали, словно ударенные током.

Также отмечу Алексея Ковалева, Сергея Зубова – они невероятно талантливые. Сергей Немчинов , Александр Карповцев – с ними было очень приятно работать.

Русские всегда со мной работали с удовольствием, – сказал бывший тренер команд НХЛ Майк Кинэн .

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