Майк Кинэн: «Когда Буре касался шайбы, все вскакивали, словно током ударенные. Ковалев и Зубов – невероятно талантливые, с Немчиновым и Карповцевым было приятно работать»
Майк Кинэн рассказал об опыте работы с российскими хоккеистами в НХЛ.
Канадский специалист занимал различные должности в клубах НХЛ с 1984 по 2019 год.
– В НХЛ вы работали с множеством россиян. Может, составите шорт-лист самых талантливых?
– Один из самых талантливых игроков, с которыми мне довелось работать – Павел Буре. Русская ракета. Каждый раз, когда он касался шайбы, все вскакивали, словно ударенные током.
Также отмечу Алексея Ковалева, Сергея Зубова – они невероятно талантливые. Сергей Немчинов, Александр Карповцев – с ними было очень приятно работать.
Русские всегда со мной работали с удовольствием, – сказал бывший тренер команд НХЛ Майк Кинэн.
Майк Кинэн: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026 и на МЧМ-2025. В мире сейчас много нарушений и несправедливости»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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