Селебрини повторил достижения Кросби и Ковальчука по голам в первых 30 матчах в НХЛ до 18 лет

Макклин Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука и Сидни Кросби.

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

На счету 1-го номера драфта НХЛ-2024 стало 28 (13+15) очков в 30 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:48.

По голам в первых 30 матчах до 18 лет Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена.

Больше забили только Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).