Селебрини повторил достижения Кросби и Ковальчука по голам в первых 30 матчах в НХЛ до 18 лет
Макклин Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука и Сидни Кросби.
Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).
На счету 1-го номера драфта НХЛ-2024 стало 28 (13+15) очков в 30 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:48.
По голам в первых 30 матчах до 18 лет Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена.
Больше забили только Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).
Опубликовано: Sports
Источник: StatsCentre
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