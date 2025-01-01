Мичков и Селебрини остались без очков в матче «Филадельфии» и «Сан-Хосе». У Матвея 2 броска за 14:39, у Макклина – 6 за 18:25
«Филадельфия» обыграла «Сан-Хосе» (4:0) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Лидеры гонки бомбардиров среди новичков остались без результативных действий.
Мичков (29 баллов в 36 играх, «минус 6») сегодня провел на льду 14 минут 39 секунд (0:51 – в большинстве, «0») и отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Селебрини (27 баллов в 28 играх, «минус 9») отыграл 18:25 (1:31 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве, «минус 1»). В его активе 6 бросков в створ, 1 блок, 2 перехвата и 57,1% на точке вбрасывания (выиграл 8 попыток из 14).
Это была вторая и заключительная встреча команд в этом сезоне. В первой игре «Флайерс» одержали победу (4:3 Б), Мичков набрал 2 (1+1) очка, забил победный буллит и получил 2 минуты штрафа за стычку с Селебрини.
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