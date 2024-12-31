Селебрини о борьбе за «Колдер Трофи»: «Людям интересно следить за этим и сравнивать. Но я хочу перестать проигрывать. Эти вещи не влияют на меня»
Макклин Селебрини заявил, что не следит за возможностью выиграть личные награды.
18-летний нападающий «Сан-Хосе» является одним из фаворитом на выигрыш приза «Колдер Трофи». С ним конкурирует Матвей Мичков из «Филадельфии».
«Не знаю. Людям интересно следить за этим и сравнивать. Но я просто хочу перестать проигрывать. Хочу продолжать играть так, как я играю. Поэтому эти вещи не влияют на меня.
Гораздо больше энергии получаешь, когда начинаешь выигрывать матчи. Никто не любит проигрывать. Никто не хочет проигрывать. Все ненавидят проигрывать. Ведь можно получить намного больше удовольствия, когда ты выигрываешь», – сказал Макклин Селебрини.
В этом сезоне Селебрини набрал 27 (12+15) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
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