Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх

Лэйн Хатсон из «Монреаля» стал лучшим новичком НХЛ по итогам декабря.

20-летний американский защитник провел 14 игр в последнем месяце 2024 года и набрал 13 (2+11) очков.

В споре за награду Хатсон обошел Макклина Селебрини («Сан-Хосе »), Матвея Мичкова («Филадельфия »), Эмиля Хейнемана («Монреаль ») и Дастина Вульфа («Калгари»).

В списке лучших бомбардиров среди новичков Хатсон, набравший в 37 играх регулярного чемпионата 26 (2+24) очков, уступает только Мичкову (29, 12+17) и Селебрини (27, 12+15).

Подробная статистика выступлений Лэйна – здесь .