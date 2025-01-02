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Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх

Лэйн Хатсон из «Монреаля» стал лучшим новичком НХЛ по итогам декабря.

20-летний американский защитник провел 14 игр в последнем месяце 2024 года и набрал 13 (2+11) очков.

В споре за награду Хатсон обошел Макклина СелебриниСан-Хосе»), Матвея МичковаФиладельфия»), Эмиля Хейнемана («Монреаль») и Дастина Вульфа («Калгари»).

В списке лучших бомбардиров среди новичков Хатсон, набравший в 37 играх регулярного чемпионата 26 (2+24) очков, уступает только Мичкову (29, 12+17) и Селебрини (27, 12+15).

Подробная статистика выступлений Лэйна – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoЛэйн Хатсон
logoМакклин Селебрини
logoМонреаль
logoФиладельфия
рейтинги
logoСан-Хосе
logoЭмиль Хейнеман
logoНХЛ
logoДастин Вульф
logoКалгари
logoМатвей Мичков
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