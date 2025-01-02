Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх
Лэйн Хатсон из «Монреаля» стал лучшим новичком НХЛ по итогам декабря.
20-летний американский защитник провел 14 игр в последнем месяце 2024 года и набрал 13 (2+11) очков.
В споре за награду Хатсон обошел Макклина Селебрини («Сан-Хосе»), Матвея Мичкова («Филадельфия»), Эмиля Хейнемана («Монреаль») и Дастина Вульфа («Калгари»).
В списке лучших бомбардиров среди новичков Хатсон, набравший в 37 играх регулярного чемпионата 26 (2+24) очков, уступает только Мичкову (29, 12+17) и Селебрини (27, 12+15).
Подробная статистика выступлений Лэйна – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем