Капитан «Вегаса» Стоун набрал 600 очков в НХЛ – за 665 матчей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун набрал 600 очков в НХЛ.

32-летний канадский форвард отметился голом в матче с «Баффало» (3:1). Стоун стал восьмым среди действующих канадских игроков, быстрее всех набравших 600 очков в НХЛ. Для этого ему понадобилось 665 матчей.

Быстрее Стоуна 600 очков из играющих в данный момент канадцев набрали Коннор Макдэвид (421 игра), Сидни Кросби (430), Митч Марнер (548), Стивен Стэмкос (595), Нэтан Маккиннон (599), Джон Таварес (645) и Джонатан Юбердо (661).