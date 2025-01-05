Капитан «Вегаса» Стоун набрал 600 очков в НХЛ – за 665 матчей
Капитан «Вегаса» Марк Стоун набрал 600 очков в НХЛ.
32-летний канадский форвард отметился голом в матче с «Баффало» (3:1). Стоун стал восьмым среди действующих канадских игроков, быстрее всех набравших 600 очков в НХЛ. Для этого ему понадобилось 665 матчей.
Быстрее Стоуна 600 очков из играющих в данный момент канадцев набрали Коннор Макдэвид (421 игра), Сидни Кросби (430), Митч Марнер (548), Стивен Стэмкос (595), Нэтан Маккиннон (599), Джон Таварес (645) и Джонатан Юбердо (661).
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем