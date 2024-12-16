Айкел быстрее всех набрал 200 очков за «Вегас» – в 195 играх. Он обогнал Стоуна
Джек Айкел быстрее всех набрал 200 очков за «Вегас» – в 195 играх.
Форвард «Голден Найтс» сделал 2 результативные передачи в матче с «Миннесотой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 28-летнего американца 42 (9+33) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+11».
За карьеру в «Вегасе» – 201 (81+120) балл в 195 играх. Он быстрее всех в истории клуба достиг отметки 200 очков, превзойдя достижение капитана команды Марка Стоуна (214 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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