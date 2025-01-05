У Овечкина 0,83 гола в среднем за игру в сезоне – его лучший показатель в карьере
Александр Овечкин показывает лучшую результативность в карьере.
Форвард «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Рейнджерс» (7:4).
Это 19-й гол Овечкина в 23 матчах нынешнего сезона. В текущей регулярке россиянин в среднем забивает 0,83 гола за игру.
Это лучший показатель Овечкина в карьере.
Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 22 шайбы
Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер – Гретцки (2857)
Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 2 шайбы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportsnet Stats
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