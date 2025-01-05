Овечкин – вторая звезда матча с «Рейнджерс». У форварда победный гол и ассист при 7 бросках в створ, 1 потере, 2 минутах штрафа и полезности «минус 1» за 17:44
Александр Овечкин стал второй звездой матча с «Рейнджерс».
Форвард «Вашингтона» отметился победным голом и ассистом в домашней игре против клуба из Нью-Йорка (7:4).
Овечкин провел на льду 17:44, совершил 7 бросков в створ, допустил одну потерю, заработал 2 штрафных минуты и завершил матч с показателем полезности «минус 1».
Первой звездой стал Дилан Строум, набравший 3 (1+2) очка, третьей – Эндрю Манджипани с 2 (1+1) баллами.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер «Вашингтона»
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