Фетисов об МЧМ: «Никакого интереса нет. Идет хоккейная деградация. Зачем мне этот турнир, если наших ребят там нет?»
Вячеслав Фетисов высказался об МЧМ-2025 без сборной России.
«Нас оттуда выкинули, и мне там смотреть нечего.
Меня спрашивали насчет канадцев, которые вылетели в четвертьфинале. Но там идет хоккейная деградация. Никакого интереса нет.
Зачем мне этот турнир, если наших ребят там нет?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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