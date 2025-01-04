Фетисов об МЧМ: «Никакого интереса нет. Идет хоккейная деградация. Зачем мне этот турнир, если наших ребят там нет?»

Вячеслав Фетисов высказался об МЧМ-2025 без сборной России.

«Нас оттуда выкинули, и мне там смотреть нечего.

Меня спрашивали насчет канадцев, которые вылетели в четвертьфинале. Но там идет хоккейная деградация. Никакого интереса нет.

Зачем мне этот турнир, если наших ребят там нет?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .