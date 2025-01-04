Ротенберг о 150 голах СКА в сезоне: «Идем в правильном направлении с Божьей помощью. Мы можем забить сколько угодно, прекрасно это понимаем. Главное – не пропускать»

Роман Ротенберг высказался об отметке в 150 забитых шайб СКА в этом сезоне.

СКА обыграл ЦСКА (6:3) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

– Роман Борисович, по поводу цифры 150. Вы хорошо подготовились, судя по свитеру, к игре. А была ли установка забить ровно 6 шайб? Забили 6 шайб, у СКА сейчас 150 шайб в сезоне.

– Тут интереснее стало. Это значит, жизнь подсказывает, что мы идем в правильном направлении. С Божьей помощью. Я считаю, что главное, что мы придерживаемся своего плана. И мы видим, что наши игроки могут забить еще 150 шайб в следующих матчах. Посмотрим, сколько игр на это понадобится.

Мы можем забить сколько угодно. Мы же все это прекрасно понимаем. Главное – не пропускать. Это мы тоже прекрасно понимаем. Нам нужно создать баланс. Я считаю, что стабильность – признак мастерства. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА.

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.