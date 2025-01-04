  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о том, что его речь во время таймаута попала в эфир: «Здесь нет космических технологий или гостайны. Не скрываю ничего. Я за открытость»
9

Ротенберг о том, что его речь во время таймаута попала в эфир: «Здесь нет космических технологий или гостайны. Не скрываю ничего. Я за открытость»

Роман Ротенберг заявил, что всегда открыт для работы с журналистами.

Вчера СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3. 

– Во время таймаута часть вашей вдохновляющей речи попала в эфир. Это, в принципе, достаточно регулярная практика в этом сезоне, когда камера с направленным микрофоном следит за главными тренерами, когда они берут таймаут. Как вы к этому относитесь? Потому что порой в прямой эфир утекают не самые комплиментарные слова, которые сами тренеры навряд ли хотели бы слышать в эфире. 

– Я за открытость. Если мы будем закрываться, у нас не будет болельщиков, у нас не будет спонсоров, не будет никого. Мы бы не построили такую арену, в которой мы сейчас все вместе сидим, если бы мы не работали с людьми.

Когда я пришел в СКА, у нас были серьезные вопросы, как собрать людей. Это было непросто. И тогда даже все местные журналисты болели против СКА. На арене было 20 человек, понимаете. И все болели против. Задача была собрать хотя бы тех, кто будет болеть за команду. Огромная работа проделана. 

Я за любую открытость. Здесь нет космических технологий или гостайны. Даже если так получится, что снимут, как я говорю какие-то слова команде – пожалуйста, не скрываю ничего. Я за открытость всегда.

Всегда открыт для работы с журналистами, с медиа. Считаю, что это часть нашей работы. Потому что мы работаем для болельщиков. Мы работаем для людей. И когда мы начинаем закрываться, это может быть проблемой для нас в будущем. Хоккей тогда как вид спорта может вообще перестать развиваться.

Наша задача – развивать хоккей, привлекать как можно больше болельщиков, потому что мы искренне любим хоккей. Мы хотим, чтобы было больше детишек, больше финансовых вложений, больше журналистов на пресс-конференциях.

Я помню, когда мы летали в Китай – первая игра в Пекине. Я пришел на пресс-конференцию, там не было ни одного журналиста, ноль. Вот это печально. 

Когда много журналистов, бывают спорные моменты, бывает конструктивная критика. Случается, что люди приходят, заранее подготовили вопросы, но игру не смотрели. Или кто-то им дал вопросы. С этим можно работать. Это происходит не только в России, это и в медиа в Северной Америке встречается. Поэтому я за любую открытость, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»

Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoЦСКА
болельщики
телевидение
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о том, почему СКА пришлось обменять Глотова: «Чтобы победить. Все»
15сегодня, 12:58
Ротенберг про 150 побед в КХЛ: «Приятный рубеж. За каждым выигрышем стоит работа всего штаба СКА, игроков. Спасибо «Газпрому» и Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться вперед»
19сегодня, 12:17
Карпухин о том, звал ли Ротенберг в СКА во время КПК: «Диалогов о переходе не было. Не заметил к себе особого отношения. Он общался со мной как и со всеми»
4сегодня, 11:54
Рекомендуем
Главные новости
Мичков об адаптации в НХЛ: «Матчи проходят почти каждый день. Темп игры выше, решения нужно принимать быстрее. Я все еще привыкаю»
542 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Миннесоты», «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса»
2859 минут назад
КХЛ. «Торпедо» против «Динамо» Минск, «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Салават» проиграл «Сибири»
9559 минут назадLive
МЧМ-2025. 1/2 финала. Швеция сыграет с Финляндией, США против Чехии
4сегодня, 13:30
Драйзайтль забил «Анахайму», набрав очки в 13-й игре подряд. Он увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 голов. Капризов, Шайфли, Пойнт и Нюландер делят 2-е место
7сегодня, 13:19
Ротенберг о том, почему СКА пришлось обменять Глотова: «Чтобы победить. Все»
15сегодня, 12:58
Андрей Алтыбармакян: «Овечкин – наша легенда, гордость и национальное достояние. За него вся страна радуется»
5сегодня, 12:40
Ротенберг про 150 побед в КХЛ: «Приятный рубеж. За каждым выигрышем стоит работа всего штаба СКА, игроков. Спасибо «Газпрому» и Миллеру, чья поддержка помогает нам двигаться вперед»
19сегодня, 12:17
Карпухин о том, звал ли Ротенберг в СКА во время КПК: «Диалогов о переходе не было. Не заметил к себе особого отношения. Он общался со мной как и со всеми»
4сегодня, 11:54
Андрей Назаров: «Прием с хорошим и плохим полицейским у недоброжелателей России не сработал, теперь отказываются от газа, назло нам будут мерзнуть. Это напоминает некачественный сценарий фильма»
22сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов об 1:4 от «Сибири»: «Соперник хорошо использовал шансы в большинстве, такое выбивает дух. Но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при в входе в зону»
10 минут назад
Епанчинцев о 4:1 с «Салаватом»: «Ключевой момент – игра в неравных составах. Здорово сыграли в меньшинстве, феноменально в большинстве»
117 минут назад
«Сибирь» выиграла 5-й матч КХЛ подряд
10сегодня, 13:56
Матвей Короткий: «В СКА рабочий коллектив собран. Хоть и звезды, но все работают, играют, выкладываются. Мне это по душе»
сегодня, 13:40
Коул Кэсселс: «Большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Хочу помочь этому великому клубу выиграть еще один Кубок Гагарина»
2сегодня, 12:45
Терещенко о возможном отъезде Демидова в НХЛ: «Он готов. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Понимает, что от него хотят»
1сегодня, 12:30
Короткий о том, что СКА 4-й на Западе: «Нам без разницы, с какого места выходить. Но еще много игр до конца регулярки, думаю, поднимемся выше»
2сегодня, 11:59
Сергей Андронов: «СКА уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Времени не так много»
сегодня, 10:57
Борис Михайлов: «МЧМ мне неинтересен, когда там нет России. На что там смотреть?»
4сегодня, 10:42
Коул Кэсселс: «В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но иногда бывает, что просто не получается найти себя в клубе»
2сегодня, 09:54
Рекомендуем