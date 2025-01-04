Ротенберг о том, что его речь во время таймаута попала в эфир: «Здесь нет космических технологий или гостайны. Не скрываю ничего. Я за открытость»

Роман Ротенберг заявил, что всегда открыт для работы с журналистами.

Вчера СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3.

– Во время таймаута часть вашей вдохновляющей речи попала в эфир. Это, в принципе, достаточно регулярная практика в этом сезоне, когда камера с направленным микрофоном следит за главными тренерами, когда они берут таймаут. Как вы к этому относитесь? Потому что порой в прямой эфир утекают не самые комплиментарные слова, которые сами тренеры навряд ли хотели бы слышать в эфире.

– Я за открытость. Если мы будем закрываться, у нас не будет болельщиков, у нас не будет спонсоров, не будет никого. Мы бы не построили такую арену, в которой мы сейчас все вместе сидим, если бы мы не работали с людьми.

Когда я пришел в СКА, у нас были серьезные вопросы, как собрать людей. Это было непросто. И тогда даже все местные журналисты болели против СКА. На арене было 20 человек, понимаете. И все болели против. Задача была собрать хотя бы тех, кто будет болеть за команду. Огромная работа проделана.

Я за любую открытость. Здесь нет космических технологий или гостайны. Даже если так получится, что снимут, как я говорю какие-то слова команде – пожалуйста, не скрываю ничего. Я за открытость всегда.

Всегда открыт для работы с журналистами, с медиа. Считаю, что это часть нашей работы. Потому что мы работаем для болельщиков. Мы работаем для людей. И когда мы начинаем закрываться, это может быть проблемой для нас в будущем. Хоккей тогда как вид спорта может вообще перестать развиваться.

Наша задача – развивать хоккей, привлекать как можно больше болельщиков, потому что мы искренне любим хоккей. Мы хотим, чтобы было больше детишек, больше финансовых вложений, больше журналистов на пресс-конференциях.

Я помню, когда мы летали в Китай – первая игра в Пекине. Я пришел на пресс-конференцию, там не было ни одного журналиста, ноль. Вот это печально.

Когда много журналистов, бывают спорные моменты, бывает конструктивная критика. Случается, что люди приходят, заранее подготовили вопросы, но игру не смотрели. Или кто-то им дал вопросы. С этим можно работать. Это происходит не только в России, это и в медиа в Северной Америке встречается. Поэтому я за любую открытость, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»

Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»