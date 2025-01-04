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  • Ротенберг о дебюте Карпухина и Юдина: «Поздравляю с почином. Илья молодец, здорово вошел, помог нам. Рады, что Дима вернулся, получилось только через 10 лет, и слава Богу»
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Ротенберг о дебюте Карпухина и Юдина: «Поздравляю с почином. Илья молодец, здорово вошел, помог нам. Рады, что Дима вернулся, получилось только через 10 лет, и слава Богу»

Роман Ротенберг оценил выступление новичков СКА в матче с ЦСКА (6:3).

На пресс-конференции из игроков тоже в основном юбиляры, которые достигли каких-то круглых отметок. Не видим новичков. Как оцените дебютантов СКА? И Карпухина, и Юдина. Юдин уже играл в команде, но за новый СКА это его первый матч. Какие ребята оставили впечатления?

– Карпухину было проще войти, он играл за сборную России, и у нас система плюс-минус одинаковая. Да, есть моменты по тактике, по подготовке к игре, по тренировочному процессу. Он молодец, здорово вошел, помог нам.

Также Дима Юдин. Мы очень рады, что он вернулся. Как будто не уходил, хотя прошло 10 лет. В 2015 году он играл у нас, выиграл Кубок Гагарина. Так сложилась судьба. Не от меня зависело, что он больше не играл в СКА. Я старался его вернуть, но получилось только через 10 лет. И слава Богу, вернулся. Я очень рад, потому что это парень, который всегда играет с душой, очень самоотверженно. Искренне любит СКА и болельщиков. Это видно по его игре. Хотя первая игра была непростой. 

Поздравляю новичков с почином. Поздравил уже в раздевалке. Но я думаю, что дела у них будут лучше и лучше с каждой игрой. Будет больше уверенности. Юдин же давно не играл в принципе. Не знаю, какие были причины, это не мои вопросы, но есть нехватка игрового тонуса. Однако Дима – человек, который не ищет оправданий. Вышел и показал свою лучшую игру. Молодец. Внес вклад в победу, как и каждый игрок. Коллективный труд и личный вклад каждого.

Также хочу отметить Матвея Короткого. Матвей тоже добавляет, будет сейчас играть. Он заслуженно в составе. И я думаю, будет играть только лучше и лучше, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о том, что его речь во время таймаута попала в эфир: «Здесь нет космических технологий или гостайны. Не скрываю ничего. Я за открытость»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт СКА
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logoРоман Ротенберг
logoДмитрий Юдин
logoИлья Карпухин
logoКХЛ
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logoЦСКА
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