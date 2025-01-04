Матвей Короткий: «В СКА рабочий коллектив собран. Хоть и звезды, но все работают, играют, выкладываются. Мне это по душе»
– Как ощущаете себя в СКА? Каково вам находиться в одной команде с большими мастерами?
– Всегда приятно попадать во взрослую команду, находиться с такими профессионалами, чему-то учиться у них, брать только их лучшие качества. Очень приятно находиться в этом коллективе.
В СКА такой рабочий коллектив собран. Хоть и звезды, но все работают, все играют, все выкладываются. Мне это по душе.
– Мандража уже меньше с каждым матчем?
– Мандраж был в первой, дебютной игре. А после этого я уже привык и играю на пределе возможностей.
– В целом по «СКА-Арене» какие у вас впечатления? Как оцените качество льда?
– Лед великолепного качества. Когда я первый раз пришел сюда с командой, то был в шоке, что такая огромная арена и так много болельщиков приходит. И я был воодушевлен этим, – сказал 19-летний нападающий СКА Матвей Короткий.
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