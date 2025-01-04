Козлов об 1:4 от «Сибири»: «Соперник хорошо использовал шансы в большинстве, такое выбивает дух. Но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону»
– Соперник хорошо использовал свои шансы в большинстве. Если бы мы дисциплинированнее сыграли… Мы провели хороший матч в равных составах. У нас было хорошее движение, но будем делать выводы, как играть против такой мастеровитой команды.
– Что случилось со структурой игры? Показалось, что сбились на индивидуальные действия.
– Не соглашусь, что мы сбились на индивидуальные действия. У нас было движение, во втором периоде накладывали смены, были командные взаимодействия. Ребята принимали правильные решения.
– Вам не показалось, что у игроков после нереализованных моментов опустились руки?
– Соперник хорошо забил в большинстве, такое выбивает дух, но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону.
– Нет закономерности, что после пауз команда чувствует себя не в своей тарелке?
– Сколько дней выходных игроки получили – это мое решение. Но я не считаю, что ребята сегодня играли вальяжно. Надо отметить, вратарь соперника провел хороший матч.
– Евгений Сорокин дебютировал за «Салават». Насколько он показал то, что от него ждали?
– Порадовало движение, на нем было продолжение атаки, сохранял шайбу. Много полезных действий было у него.
– Заслужил Сорокин поехать в поездку на выезд?
– Он заслужил, чтобы задуматься об этом. Сорокин хорошо проявил себя в «Торосе», я принял решение вызвать вместо Александра Черного, который уехал в Нефтекамск за игровой практикой, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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