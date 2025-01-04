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  • Козлов об 1:4 от «Сибири»: «Соперник хорошо использовал шансы в большинстве, такое выбивает дух. Но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону»
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Козлов об 1:4 от «Сибири»: «Соперник хорошо использовал шансы в большинстве, такое выбивает дух. Но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» с «Сибирью» (1:4).

– Соперник хорошо использовал свои шансы в большинстве. Если бы мы дисциплинированнее сыграли… Мы провели хороший матч в равных составах. У нас было хорошее движение, но будем делать выводы, как играть против такой мастеровитой команды.

– Что случилось со структурой игры? Показалось, что сбились на индивидуальные действия.

– Не соглашусь, что мы сбились на индивидуальные действия. У нас было движение, во втором периоде накладывали смены, были командные взаимодействия. Ребята принимали правильные решения.

– Вам не показалось, что у игроков после нереализованных моментов опустились руки?

– Соперник хорошо забил в большинстве, такое выбивает дух, но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону.

– Нет закономерности, что после пауз команда чувствует себя не в своей тарелке?

– Сколько дней выходных игроки получили – это мое решение. Но я не считаю, что ребята сегодня играли вальяжно. Надо отметить, вратарь соперника провел хороший матч.

– Евгений Сорокин дебютировал за «Салават». Насколько он показал то, что от него ждали?

– Порадовало движение, на нем было продолжение атаки, сохранял шайбу. Много полезных действий было у него.

– Заслужил Сорокин поехать в поездку на выезд? 

– Он заслужил, чтобы задуматься об этом. Сорокин хорошо проявил себя в «Торосе», я принял решение вызвать вместо Александра Черного, который уехал в Нефтекамск за игровой практикой, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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