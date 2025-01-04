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  • Плющев о «Салавате»: «К легионерам во главе с Ливо нет никаких вопросов, они отрабатывают каждую копейку и дают результат. Уфа для меня – одно из открытий сезона»
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Плющев о «Салавате»: «К легионерам во главе с Ливо нет никаких вопросов, они отрабатывают каждую копейку и дают результат. Уфа для меня – одно из открытий сезона»

Владимир Плющев поделился мыслями о выступлении «Салавата».

– В Уфе к легионерам во главе с Ливо нет никаких вопросов, они отрабатывают каждую копейку и дают результат.

– Как объясните уфимскую ситуацию?

– Это аномалия. Постоянно ходят слухи, что в «Салавате» финансовые проблемы, но даже на легионерах, самых ранимых в России существах, они не отражаются (смеется).

Пока Уфа для меня – одно из открытий сезона. Игра команды выстроена, у каждого – своя роль. Видно влияние тренерского штаба на игру и трансферы.

Нет того диктата легионеров, из-за которого в этом сезоне так страдает «Сибирь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСалават Юлаев
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoСибирь
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