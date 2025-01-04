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«Сибирь» выиграла 5-й матч КХЛ подряд

«Сибирь» выиграла пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла «Салават Юлаев» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 39 очков после 39 матчей.

В следующей игре, 6 января, «Сибирь» встретится с «Нефтехимиком».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСибирь
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoВадим Епанчинцев
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