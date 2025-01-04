«Сибирь» выиграла 5-й матч КХЛ подряд
«Сибирь» выиграла пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла «Салават Юлаев» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент клуб занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 39 очков после 39 матчей.
В следующей игре, 6 января, «Сибирь» встретится с «Нефтехимиком».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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