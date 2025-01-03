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Светлов об МЧМ: «Посмотрите на шведов, американцев, насколько агрессивны их защитники. Проблема нашего хоккея – нехватка таких игроков. Условные Деанджело, подвижные и юркие»

Сергей Светлов высказался о вылете Казахстана из элитного дивизиона МЧМ.

В утешительном раунде МЧМ-2025 Казахстан уступил Германии, ведя 3:1 по ходу игры, и покинул элитный дивизион. Три из четырех шайб немцы забросили в большинстве.

– Чего не хватило Казахстану для сохранения места в элите?

– В матче на выживание бросилось в глаза довольно жесткое судейство. Переломными стали два удаления казахстанцев подряд, почти две минуты в расстановке «три на пять» в столь важном матче – это большое преимущество.

Если уходить от частного к общему, то сборной Казахстана, составленной на базе команды МХЛ «Снежные Барсы», поначалу пришлось адаптироваться к уровню чемпионата мира. Наверное, именно отсюда завал в первых двух играх.

– В чем конкретно пришлось адаптироваться после матчей чемпионата МХЛ?

– Современный хоккей – очень подвижный, активный. Осторожная игра защитников сразу приводит к разрыву в линиях, этим те же чехи или шведы сполна воспользовались.

– То есть Казахстан сыграл излишне консервативно?

– Во многом это произошло вынужденно. Посмотрите на шведов или американцев, насколько агрессивны их защитники, как они начинают атаки, участвуют в них, иногда опережая даже форвардов.

Это проблема не только Казахстана, но и нашего хоккея – нехватка таких защитников. Условные Деанджело, подвижные и юркие, которые по стилю игры ближе к полузащитникам или даже полунападающим, есть у всех фаворитов чемпионата мира. А у сборной Казахстана активного подхвата атаки со стороны защитников не было видно.

Повторюсь, это наша общая проблема, над которой надо работать. Не случайно даже в НХЛ у нас все меньше и меньше именно защитников, хотя с нападающими и особенно вратарями – полный порядок.

– Насколько серьезной является эта проблема?

– На мой взгляд, она тормозит развитие всей школы.

Сегодня в хоккее много прессинга, форварды постоянно оказывают давление на защитников. У тех есть буквально доли секунды, чтобы не только вывести шайбу из опасных зон, но и начать атаку.

Безусловно, роль вратаря в современном хоккее остается решающей. Но и защитники становятся все более ключевыми фигурами, приближаясь по значимости к вратарям. Это мы видим и по НХЛ, где во всех ведущих клубах – доминирующие полузащитники, небольшие по габаритам, но с безупречным катанием.

Время «защитников-шкафов» в НХЛ уже прошло, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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