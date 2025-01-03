Александр Кожевников: «Без России МЧМ потерял все. Канадцы пишут, что это не смотрибельно без нас. Удивляет, когда люди за этим следят. Ребят, не забывайте, где вы живете»
Александр Кожевников заявил, что не следит за МЧМ без сборной России.
«Без России за этим турниром не слежу. Мне вообще это неинтересно! Пусть следят агенты, функционеры.
Меня удивляет, когда люди за этим следят и еще начинают это рекламировать. Хочу им сказать – ребят, не забывайте, где вы живете.
Я понимаю агенты, иностранные или российские. А нам какой интерес? Обидно, что Казахстан проиграл немцам, – и на этом все. Все остальное – для кого, что это и зачем?
Без России этот турнир потерял все. Сами канадцы пишут, что это не смотрибельно без нас. Они делают на этом деньги, вот и все. Я могу только это подтвердить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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