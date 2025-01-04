Ротенберг о матче с ЦСКА: «Лучшая атмосфера в истории «СКА-Арены», думаю. Можно сравнить с Ванкувером-2010, когда болели за сборную Канады. Но здесь лучше»
В пятницу СКА обыграл ЦСКА (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Думаю, сегодня была просто фантастическая атмосфера на арене. Все болели в унисон, поддерживали команду. Эта энергия передалась нам.
Мы были окрыленные поддержкой наших болельщиков. Думаю, что это лучшая атмосфера в истории «СКА Арены». За все игры, которые я лично провел на этом стадионе.
И мы этим можем гордиться. Здесь лучше, чем в НХЛ. Могу по самому опыту сказать. Я был на многих матчах НХЛ, но такой энергетики… Можно сравнить с Ванкувером, когда болели за сборную Канады – я был на Играх 2010 года. Но здесь лучше. Честно скажу, что лучше.
Мы можем этим гордиться. Проделана огромная работа. Здесь все участвовали, все помогали. И построить такую арену, и создать такую атмосферу. Благодарность всем. И нашим болельщикам, и команде. Всем, кто участвовал. Это очень важный шаг для нас», – сказал главный тренер СКА.
Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2010 вылетела в 1/4 финала, уступив канадцам (3:7).
«Инициатива как девушка. Не надо отдавать». Ротенберг чуть не отпустил ЦСКА при 4:0 – так отметил 150-ю победу
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий