Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
«Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы сборной СССР на чемпионатах мира, Олимпийских играх, соперничество со сборной Канады.
Российская национальная команда стала достойным преемником – на обеих последних Олимпиадах сборная играла в финале, стала чемпионом в 2018 году.
Мы воспитали невероятное количество звезд мирового уровня: весь мир следил за тройкой Валерий Харламов – Владимир Петров – Борис Михайлов, русской пятеркой в «Детройте», а сейчас считает шайбы Александра Овечкина, который вот-вот станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
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