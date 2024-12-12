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  • Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»
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Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»

Роман Ротенберг считает, что хоккей всегда был российским видом спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы сборной СССР на чемпионатах мира, Олимпийских играх, соперничество со сборной Канады.

Российская национальная команда стала достойным преемником – на обеих последних Олимпиадах сборная играла в финале, стала чемпионом в 2018 году.

Мы воспитали невероятное количество звезд мирового уровня: весь мир следил за тройкой Валерий ХарламовВладимир Петров – Борис Михайлов, русской пятеркой в «Детройте», а сейчас считает шайбы Александра Овечкина, который вот-вот станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoРоман Ротенберг
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoВашингтон
logoВалерий Харламов
logoКХЛ
logoВладимир Петров
logoДетройт
logoсборная СССР
logoБорис Михайлов
logoСКА
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
ТАСС
сборная России U25
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