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  • Губерниев о 19-м месте Малкина в рейтинге Sportsnet: «Там любят солистов. А ты попробуй без баса сыграть. Евгений может быть и солистом, и бэк-вокалистом, и фронтменом»
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Губерниев о 19-м месте Малкина в рейтинге Sportsnet: «Там любят солистов. А ты попробуй без баса сыграть. Евгений может быть и солистом, и бэк-вокалистом, и фронтменом»

Дмитрий Губерниев высказался о Евгении Малкине в списке лучших игроков XXI века.

Канадский Sportsnet поставил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина на 19-е место. Первую позицию занял капитан «Пингвинс» Сидни Кросби.

«Там же любят солистов. Например, во многих музыкальных группах лидер-гитарист – одна история, а басист – другая. А ты попробуй без баса сыграть.

Солист и фронтмен, как тот же Кросби, одна ипостась. А ритм-гитара держит командный темп. Малкин – человек, который может быть и солистом, и играть роль второго плана, и бэк-вокалистом, и ярко выраженным фронтменом. Для команды он ценнейший игрок, я бы не стал обращать внимание на его 19-е место в рейтинге.

То, что он заслуженно в списке величайших, это совершенно точно. Знатоки хоккея все расскажут лучше меня, Евгений очень разноплановый игрок, он может в хоккейном оркестре под названием команда играть абсолютно любую роль, этим он и ценен», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕвгений Малкин
logoДмитрий Губерниев
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСидни Кросби
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