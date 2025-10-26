Дементьев о 1500-м матче Овечкина в НХЛ и 50 сухих играх Бобровского: «Это демонстрирует торжество России. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане»

Алексей Дементьев оценил новые достижения российских хоккеистов в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин провел 1500-й матч в НХЛ , а вратарь «Флориды» Сергей Бобровский – 50 встреч на ноль.

– Это простые цифры для обывателя и такие значимые достижения для самих спортсменов, которые покорили данные рубежи. Сколько сил, терпения, пота, травм, восстановления, преодоления самого себя нужно, чтобы достичь этих показателей. В этом признание и уважение ценителей хоккея и понимающих зрителей.

– Это демонстрирует торжество нашей хоккейной школы?

– Это демонстрирует торжество нашей страны. Важнее всего, что они россияне, наши сограждане. Столько трудностей было на пути Кучерова, Овечкина и других хоккеистов для того, чтобы достигнуть этих результатов. Ни у кого нет легкой судьбы, поверьте. Но, будучи целеустремленным, эти люди пробиваются через такие трудности, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .