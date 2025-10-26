Андрей Коваленко о ЦСКА: «Штаб Никитина строит команду по кирпичику. Первый из них – лучшее большинство КХЛ. В первой бригаде почти все новички – это тренерская работа!»

Андрей Коваленко высказался о прогрессе ЦСКА под руководством Игоря Никитина.

– ЦСКА после серии поражений начал побеждать.

– Я в этом не сомневался. Не понаслышке знаю, что новый тренерский штаб строит команду заново, по кирпичику. Какие-то моменты уже начинают складываться.

– Какие?

– Например, у ЦСКА лучшее большинство в КХЛ, под 36% реализации – это очень серьезный показатель. И первый кирпичик в фундаменте ЦСКА.

– В свое время и ваш «Локомотив» был одним из лучших в большинстве. В чем здесь секрет, это тренерская работа?

– Тут все вместе. Тренерский штаб находит самые эффективные схемы, игроки, обладая определенным уровнем мастерства, их реализуют.

В ЦСКА большинство обычно начинает первая бригада во главе с защитником Нестеровым , плюс форварды Зернов , Бучельников , Спронг и [Николай ] Коваленко. За исключением Нестерова все это новички команды. Получается, тренеры сразу увидели возможности новых игроков, расставили их, предложили правильный розыгрыш. Это именно тренерская работа!

Кстати, и второе большинство хорошо «доедает» две минуты. Так что тут система. Если она перейдет на все игровые ситуации, то ЦСКА станет крайне опасен. В принципу к этому его штаб и стремится, – сказал олимпийский чемпион.