Андрей Коваленко о ЦСКА: «Штаб Никитина строит команду по кирпичику. Первый из них – лучшее большинство КХЛ. В первой бригаде почти все новички – это тренерская работа!»
– ЦСКА после серии поражений начал побеждать.
– Я в этом не сомневался. Не понаслышке знаю, что новый тренерский штаб строит команду заново, по кирпичику. Какие-то моменты уже начинают складываться.
– Какие?
– Например, у ЦСКА лучшее большинство в КХЛ, под 36% реализации – это очень серьезный показатель. И первый кирпичик в фундаменте ЦСКА.
– В свое время и ваш «Локомотив» был одним из лучших в большинстве. В чем здесь секрет, это тренерская работа?
– Тут все вместе. Тренерский штаб находит самые эффективные схемы, игроки, обладая определенным уровнем мастерства, их реализуют.
В ЦСКА большинство обычно начинает первая бригада во главе с защитником Нестеровым, плюс форварды Зернов, Бучельников, Спронг и [Николай] Коваленко. За исключением Нестерова все это новички команды. Получается, тренеры сразу увидели возможности новых игроков, расставили их, предложили правильный розыгрыш. Это именно тренерская работа!
Кстати, и второе большинство хорошо «доедает» две минуты. Так что тут система. Если она перейдет на все игровые ситуации, то ЦСКА станет крайне опасен. В принципу к этому его штаб и стремится, – сказал олимпийский чемпион.