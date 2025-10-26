Форвард «Юты» Шмалц набрал 13 очков в последних 6 матчах. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 15 баллами, уступая лишь Айкелу (16)

Форвард «Юты» Ник Шмалц набрал 13 очков в последних 6 матчах в НХЛ.

29-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (6:2).

На его счету стало 15 (7+8) очков в 9 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Текущая результативная серия – 6 игр (13 очков, 7+6).

Шмалц идет на чистом 2-м месте в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Джеку Айкелу из «Вегаса » (16 очков в 8 играх. 6+10).