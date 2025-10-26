«Юта» вышла на 1-е место на Западе после 6 побед подряд. У «Мамонта» 34 гола в 9 играх – 2-й показатель в НХЛ
Клуб из Солт-Лейк-Сити возглавил турнирную таблицу Западной конференции НХЛ после победы над «Миннесотой» (6:2).
Команда под руководством Андре Туриньи набрала 14 очков в 9 играх. В общей таблице НХЛ выше идет только «Нью-Джерси» (14 очков в 8 играх), сыгравший на матч меньше.
Отметим, что у «Мамонта» сейчас второй показатель в лиге по числу заброшенных шайб (34 в 9 играх против 36 в 10 у «Монреаля»).
Форвард «Юты» Шмалц набрал 13 очков в последних 6 матчах. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 15 баллами, уступая лишь Айкелу (16)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
