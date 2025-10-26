Кули с 2+1, Батерсон с 2+1 и Бобровский с 50-м шатаутом в карьере – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 1000-м очком не попал в тройку

Логан Кули, Дрейк Батерсон и Сергей Бобровский – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 50-м шатаутом за карьеру в матче с «Вегасом» (3:0). Россиянин отразил все 17 бросков соперника.

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 3 (2+1) очками в матче с «Вашингтоном» (7:1).

Первая звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (6:2).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров с 2 (0+2) баллами в матче с «Анахаймом» и 1000-м очком за карьеру в лиге в список не попал.