  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кули с 2+1, Батерсон с 2+1 и Бобровский с 50-м шатаутом в карьере – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 1000-м очком не попал в тройку
1

Кули с 2+1, Батерсон с 2+1 и Бобровский с 50-м шатаутом в карьере – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 1000-м очком не попал в тройку

Логан Кули, Дрейк Батерсон и Сергей Бобровский – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 50-м шатаутом за карьеру в матче с «Вегасом» (3:0). Россиянин отразил все 17 бросков соперника. 

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 3 (2+1) очками в матче с «Вашингтоном» (7:1). 

Первая звезда – форвард «Юты» Логан Кули с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (6:2). 

Форвард «Тампы» Никита Кучеров с 2 (0+2) баллами в матче с «Анахаймом» и 1000-м очком за карьеру в лиге в список не попал. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДрейк Батерсон
logoФлорида
logoЮта
logoНХЛ
logoСергей Бобровский
logoОттава
logoЛоган Кули
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бобровский – 8-й вратарь из Европы в истории НХЛ с 50+ матчами на ноль за карьеру. В целом в лиге – 33-й
57 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Торпедо», ЦСКА примет «Амур», «Северсталь» сыграет с «Шанхаем», «Спартак» – с «Сочи»
сегодня, 05:15
Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Анахаймом». Он 101-й игрок в истории лиги с таким достижением
сегодня, 05:00Видео
НХЛ. «Тампа» одолела «Анахайм», «Флорида» обыграла «Вегас», «Вашингтон» пропустил 7 голов от «Оттавы», «Филадельфия» победила «Айлендерс»
сегодня, 04:48
Овечкин – 8-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500+ матчей за одну франшизу. В целом в лиге – 24-й
сегодня, 04:00
Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ в 809 играх – быстрее всех среди россиян. В истории лиги у него 17-й результат
сегодня, 03:50
Малкин набрал 0+2 в матче с «Коламбусом» и стал единственным, кто не забил буллит в серии. У него 2+12 в 9 играх – делит 3-е место в НХЛ по очкам и идет 1-м по ассистам
сегодня, 03:34
Марченко стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»: победный буллит, ассист, 3 броска и «+1» за 20:32. У него 5+3 и «+6» в 8 играх в сезоне
сегодня, 03:22Видео
Воронков сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У форварда 5+4 и «+8» в 8 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона
сегодня, 02:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Баффало» (4:3 ОТ). Таварес забил в овертайме – это его 499-й гол в НХЛ
2 минуты назад
Кучеров про 1000 очков в НХЛ: «Потрясающие эмоции. Без моих партнеров по «Тампе» я бы этого не добился. Поддержка болельщиков тоже сыграла огромную роль»
22 минуты назад
Форвард «Юты» Шмалц набрал 13 очков в последних 6 матчах. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 15 баллами, уступая лишь Айкелу (16)
сегодня, 04:55
Зуб набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», завершив его с «+4». У защитника «Оттавы» 6 очков в 9 играх в сезоне
сегодня, 04:30
Чинахов забил 1-й гол в сезоне – «Питтсбургу». У форварда «Коламбуса» 2 очка в 5 матчах
сегодня, 02:51Видео
Бучневич забил в 2-м матче подряд – «Детройту». У форварда «Сент-Луиса» 2+4 в 8 играх
сегодня, 01:59
Капризов сделал передачу в матче с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 5+6 в 9 играх
сегодня, 01:18
«Бостон» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Колорадо»
вчера, 21:58
Отец Илона Маска о посещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось. Уровень игры в КХЛ очень высокий, можно сравнить с матчами НХЛ»
вчера, 20:59
Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»
вчера, 20:45Видео