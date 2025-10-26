«Детройт» обыграл «Сент-Луис» (6:4), уступая 0:4 в начале второго периода. Клуб делит 2-е место в истории НХЛ по числу победных камбэков с отставанием в 4 шайбы (5)

«Детройт» победил «Сент-Луис» (6:4), уступая 0:4 в начале 2-го периода.

«Ред Уингс» забросили 6 шайб подряд при счете 0:4 в матче с «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Тодда Маклеллана прервала серию из 2 поражений. В ее активе 12 очков в 9 играх – 6-е место в Восточной конференции.

Победа с камбэком при отставании в 4 шайбы стала 5-й в истории клуба в рамках регулярок. По их числу «Детройт » делит 2-е место в истории НХЛ с «Торонто », «Чикаго » и «Вашингтоном». Больше таких побед только у «Питтсбурга» (9).