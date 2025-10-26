Бобровский про 3:0 с «Вегасом»: «Флорида» сыграла в своем стиле – структурно, мощно, жестко. Победили сильную команду, можем оттолкнуться от этого»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» над «Вегасом» (3:0).

37-летний россиянин впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 17 бросков соперника. Шатаут стал для него 50-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ .

«Мы сыграли в своем стиле – структурно, мощно, жестко. Нападающие хорошо держали шайбу в зоне соперника.

Это был хороший матч, мы победили сильную команду. Нам нужно немного перезагрузиться, можем оттолкнуться от этой победы», – сказал Бобровский .

После 10 игр в сезоне у действующего обладателя Кубка Стэнли 10 очков (5 побед и 5 поражений).