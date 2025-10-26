Зуб набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», завершив его с «+4». У защитника «Оттавы» 6 очков в 9 играх в сезоне
Артем Зуб набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном».
Защитник «Оттавы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (7:1).
На счету 30-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 9 играх в сезоне при полезности «+3», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:41.
Сегодня Зуб (18:12, «+4») отметился 1 броском в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
