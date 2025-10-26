Форвард «Адмирала» Олсон: «Чувствую себя здорово в России. Уровень хоккея очень высок»
Кайл Олсон рассказал о впечатлениях от России.
– Как прошла ваша адаптация в России?
– Чувствую себя здесь здорово. Уровень хоккея действительно очень высок: играют очень мастеровитые игроки и очень быстро. Я счастлив.
– Длительные перелеты сказываются на вас?
– Да, конечно, это тяжело: поездки, перелеты и смена часовых поясов. Но нам нужно быть готовыми к матчам, чтобы набирать очки, – сказал форвард «Адмирала».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости