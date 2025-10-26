Форвард «Адмирала» Олсон: «Чувствую себя здорово в России. Уровень хоккея очень высок»

Кайл Олсон рассказал о впечатлениях от России.

– Как прошла ваша адаптация в России?

– Чувствую себя здесь здорово. Уровень хоккея действительно очень высок: играют очень мастеровитые игроки и очень быстро. Я счастлив.

– Длительные перелеты сказываются на вас?

– Да, конечно, это тяжело: поездки, перелеты и смена часовых поясов. Но нам нужно быть готовыми к матчам, чтобы набирать очки, – сказал форвард «Адмирала ».