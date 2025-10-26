«Торонто» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Баффало» (4:3 ОТ). Таварес забил в овертайме – это его 499-й гол в НХЛ
«Торонто» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Баффало» (4:3 ОТ).
«Лифс» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс», взяв реванш за поражение в прошлой игре (3:5).
До этого канадский клуб также уступил «Сиэтлу» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (2:5).
Победу «Торонто» сегодня принесла шайба Джона Тавареса в овертайме. Для 35-летнего канадца этот гол стал 499-м в рамках регулярок лиги – в 1193 играх за карьеру.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости