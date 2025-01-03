Кудашов о 7:2 с «Северсталью»: «Счет не отражает то, что творилось на льду. Соперник создавал много моментов, они заслужили забить больше»

Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Северсталью» (7:2).

– Счет не отражает то, что творилось на льду. «Северсталь » создавала много моментов. Она заслужила забить больше.

Тем не менее хорошо оборонялись, забили хорошие голы. Нормальная и собранная игра.

– В прошлых играх «Динамо» не смогло забить, сегодня сразу семь шайб. Вас прорвало?

– Ничего не буду говорить, потом опять засушится игра. Мы и прошлые игры хотели забить, просто не получалось, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .