Кудашов о 7:2 с «Северсталью»: «Счет не отражает то, что творилось на льду. Соперник создавал много моментов, они заслужили забить больше»
Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Северсталью» (7:2).
– Счет не отражает то, что творилось на льду. «Северсталь» создавала много моментов. Она заслужила забить больше.
Тем не менее хорошо оборонялись, забили хорошие голы. Нормальная и собранная игра.
– В прошлых играх «Динамо» не смогло забить, сегодня сразу семь шайб. Вас прорвало?
– Ничего не буду говорить, потом опять засушится игра. Мы и прошлые игры хотели забить, просто не получалось, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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