19-летний Чернышов хочет начать играть в январе. Проспекту «Сан-Хосе» в августе прооперировали плечо

Игорь Чернышов рассчитывает в январе восстановиться после травмы.

Об этом сообщает журналист Кертис Пашелка. В августе 2024 года экс-хоккеист «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». Через несколько недель ему прооперировали плечо в США.

Сейчас Чернышов работает на льду под надзором персонала «Шаркс». Отмечается, что как только его допустят до участия в матчах, он отправится в юниорскую лигу Онтарио, играть за «Сагино».

19-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.