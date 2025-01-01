19-летний Чернышов хочет начать играть в январе. Проспекту «Сан-Хосе» в августе прооперировали плечо
Игорь Чернышов рассчитывает в январе восстановиться после травмы.
Об этом сообщает журналист Кертис Пашелка. В августе 2024 года экс-хоккеист «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». Через несколько недель ему прооперировали плечо в США.
Сейчас Чернышов работает на льду под надзором персонала «Шаркс». Отмечается, что как только его допустят до участия в матчах, он отправится в юниорскую лигу Онтарио, играть за «Сагино».
19-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кертиса Пашелки
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