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Рябкин может вернуться в «Динамо» в следующем сезоне, заявил Сопин: «Отъезд в Америку больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться уйти повыше на драфте»

Алексей Сопин заявил, что Иван Рябкин может вернуться в «Динамо».

«Динамо» объявило о расторжении соглашения по инициативе хоккеиста.

– Рябкин по «молодежке» набирал очко за матч, а вот на взрослом уровне не заиграл. Почему?

– Потенциал у Ивана сумасшедший. Думаю, он в 17 лет должен был играть в КХЛ уже в этом сезоне.

Но есть определенные моменты… Тут же всегда две стороны. Наверное, и мы что‑то не так делали. Ивану тоже надо кое‑что пересмотреть в своем отношении.

И на сегодняшний день мы зашли в тупик. Рябкин не получал столько игрового времени и возможностей, как ему хотелось бы.

– Важно и то, что форвард хочет быть выше на драфте НХЛ.

– Конечно, и это больше идет от его североамериканских агентов. У них задача задрафтовать Рябкина повыше.

Этот ход – больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться на будущем драфте уйти повыше. Это мое мнение.

– То есть вы сказали Рябкину, что он в следующем сезоне может вернуться в «Динамо»?

– Да, мы об этом предварительно договорились с его агентом.

Сейчас Иван доигрывает сезон в американской юниорской лиге. А после драфта планирует вернуться в Россию, потому что у нас уровень выше, чем в USHL. Играть в АХЛ… Его агент тоже понимает, что Рябкину там будет тяжело закрепиться с ходу.

Поэтому лучше вернуться и дальше развиваться в системе «Динамо». Так что мы Ивану сказали не «прощай», а «до свидания». Будем ждать его обратно, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
USHL
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logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
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logoАХЛ
logoКХЛ
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Драфт НХЛ
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