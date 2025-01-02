Генменеджер «Трактора» об обмене Сикьюры: «Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. Наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает»

Алексей Волков высказался касательно обмена Дилана Сикьюры в «Динамо».

– «Резать по живому – это непосредственная обязанность менеджера. И, к сожалению, иногда приходится это делать. Конечно, если будут какие-то ребята, которые абсолютно не вписываются в модель главного тренера, и нам нужно будет принять жесткое решение, то мы это сделаем. Это часть моей работы», – говорили вы месяц назад. Кого из ушедших игроков можете отнести к категории «резать по живому»?

– Применительно к этой фразе, наверное, могу назвать Дилана Сикьюру – великолепного человека и когда-то совсем недавно доминирующего игрока АХЛ.

Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. В сухом остатке могу сказать, что наш союз не сложился.

Ожидания были большими, но так бывает. Я пожелал Дилану удачи, надеюсь, в «Динамо » у него получится показать свои сильные качества, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .