Генменеджер «Трактора» об обмене Сикьюры: «Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. Наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает»
– «Резать по живому – это непосредственная обязанность менеджера. И, к сожалению, иногда приходится это делать. Конечно, если будут какие-то ребята, которые абсолютно не вписываются в модель главного тренера, и нам нужно будет принять жесткое решение, то мы это сделаем. Это часть моей работы», – говорили вы месяц назад. Кого из ушедших игроков можете отнести к категории «резать по живому»?
– Применительно к этой фразе, наверное, могу назвать Дилана Сикьюру – великолепного человека и когда-то совсем недавно доминирующего игрока АХЛ.
Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. В сухом остатке могу сказать, что наш союз не сложился.
Ожидания были большими, но так бывает. Я пожелал Дилану удачи, надеюсь, в «Динамо» у него получится показать свои сильные качества, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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