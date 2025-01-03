Мичков о Торторелле: «Я многому могу у него научиться. Стараюсь слушать все, что он говорит, следовать его указаниям. Для меня самое важное качество в человеке – честность, а он очень честный»
Матвей Мичков поделился мнением о тренере Джоне Торторелле.
29 декабря Торторелла посадил игрока на скамейку в 3-м периоде матча против «Анахайма».
«Он тренер, ему виднее. Конечно, он все объяснил и дал мне советы, как играть и чего не делать. Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться.
Я стараюсь слушать все, что он говорит, следовать всем его указаниям. Пока мы общаемся только через переводчика. Я его понимаю, но пока не могу отвечать.
Для меня самое важное качество в человеке – это честность, а Джон Торторелла очень честный человек. Если у него что-то на уме, он говорит об этом. Такие люди высоко ценятся в моем окружении», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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