Мичков о Торторелле: «Я многому могу у него научиться. Стараюсь слушать все, что он говорит, следовать его указаниям. Для меня самое важное качество в человеке – честность, а он очень честный»

Матвей Мичков поделился мнением о тренере Джоне Торторелле.

29 декабря Торторелла посадил игрока на скамейку в 3-м периоде матча против «Анахайма».

«Он тренер, ему виднее. Конечно, он все объяснил и дал мне советы, как играть и чего не делать. Торторелла очень опытный, и я многому могу у него научиться.

Я стараюсь слушать все, что он говорит, следовать всем его указаниям. Пока мы общаемся только через переводчика. Я его понимаю, но пока не могу отвечать.

Для меня самое важное качество в человеке – это честность, а Джон Торторелла очень честный человек. Если у него что-то на уме, он говорит об этом. Такие люди высоко ценятся в моем окружении», – сказал нападающий «Филадельфии » Матвей Мичков .