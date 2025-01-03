Мичков против «Вегаса»: 9-й матч без очков из последних 10, 1 бросок в створ и 3 мимо, 1 потеря и «минус 2» за 17:08

Матвей Мичков остался без очков в 9 матчах из последних 10.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (2:5).

В 37 играх в текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 29 (12+17) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 16:35.

Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини (27 очков в 29 играх, 12+15, «минус 9», 19:52) на 2 балла.

В последних 10 играх на счету Мичкова 2 (1+1) очка при полезности «минус 13».

Сегодня Матвей (17:08, 1:00 – в большинстве, «минус 2») 1 раз бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся. Также допустил 1 потерю.