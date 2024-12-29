Мичков остался без очков в 7-м матче подряд, сыграв 9:01 против «Анахайма». Торторелла посадил Матвея на скамейку в 3-м периоде, связав это с его усталостью
«Филадельфия» обыграла «Дакс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
20-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде по решению главного тренера «Флайерс» Джона Тортореллы. Он связал это с усталостью игрока из-за расписания сезона.
«Я думаю, что наш график немного повлиял на него», – сказал специалист после игры.
Сегодня Матвей (9:01 – минимальное время в сезоне, 1:41 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
В активе Мичкова 27 (11+16) очков в 34 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 16:38.
Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, но отрыв от преследователей – защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона и форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини – сократился до 1 балла.
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