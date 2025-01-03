Андреофф пропустит ближайшие матчи «Сибири»: «У него должен родиться ребенок. Энди присоединится 10 января в Минске, скорее всего»
Энди Андреофф пропустит ближайшие матчи «Сибири».
В текущем сезоне 33-летний форвард набрал 21 (11+10) очко в 38 матчах при полезности «минус 7».
«Может быть, Энди по поводу семьи переживает, потому что в ближайшее время у него должен родиться ребенок. Буквально в начале января мы его отпускаем, это было обговорено еще в сентябре, поэтому на нескольких играх его не будет.
Присоединится, скорее всего, в Минске (10 января, в таком случае он пропустит 3 игры – Спортс’‘)», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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