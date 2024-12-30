Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Хорошая командная работа, сыграли единым кулачком, хорошо оборонялись. Эта победа – для болельщиков, близких. Всех с наступающим»

Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Амура» (4:3).

«Была хорошая командная работа, сыграли единым кулачком. Хорошо оборонялись, понимали, что соперник намного свежее нас, у них было больше времени подготовиться к матчу с нами.

Сыграли не то чтобы вторым номером, но терпеливо в обороне.

Хотел бы пожелать нашим болельщикам всего наилучшего в 2025 году, они у нас самые лучшие. Эта победа над «Амуром » – для болельщиков, близких, которые переживают за нас. Всех с наступающим», – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .

«Сибирь» выиграла 4-й матч подряд