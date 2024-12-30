«Сибирь» выиграла 4-й матч подряд

«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла «Амур » (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Сибирь » занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 37 очков после 38 игр.

В следующем матче, 4 января, команда встретится с «Салаватом Юлаевым».