Тэйвc пропустит сезон-2023/2024, но не завершает карьеру

Джонатан Тэйвс пропустит предстоящий сезон.

«Я хотел бы объявить, что не завершаю карьеру, но в этом сезоне возьму паузу. Не могу отрицать своей любви к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне.

Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем. Моя цель – дать себе время и пространство для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере.

На этом пути я встретил несколько человек, которые боролись с проблемами здоровья, связанными с длительным ковидом, синдромом хронического иммунного ответа и другими непростыми случаями.

Теперь я понимаю, как важно однажды поделиться со всеми вами подробностями моего путешествия за здоровьем.

Спасибо всем, кто поддерживал меня и уважал мое личное пространство в этом процессе», – написал Тэйвс.