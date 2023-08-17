Тэйвc пропустит сезон-2023/2024, но не завершает карьеру

Теги Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Хоккей

Джонатан Тэйвс пропустит предстоящий сезон.

«Я хотел бы объявить, что не завершаю карьеру, но в этом сезоне возьму паузу. Не могу отрицать своей любви к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне.

Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем. Моя цель – дать себе время и пространство для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере.

На этом пути я встретил несколько человек, которые боролись с проблемами здоровья, связанными с длительным ковидом, синдромом хронического иммунного ответа и другими непростыми случаями.

Теперь я понимаю, как важно однажды поделиться со всеми вами подробностями моего путешествия за здоровьем.

Спасибо всем, кто поддерживал меня и уважал мое личное пространство в этом процессе», – написал Тэйвс.

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3 комментария

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ARoman91
Жаль конечно, что коронавирус так "подбил" его здоровье...
Добротный игрок...
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Сергей Орлов
Ответ ARoman91
Жаль конечно, что коронавирус так "подбил" его здоровье... Добротный игрок...
Добротный игрок это условный Джордан Мартинук, а Тэйвз игрок великий.
+2
0
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EdgarDavids_13
Последствия после короны ... здоровья Джонатан
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