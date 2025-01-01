Кэйн, Тэйвс и Кит вошли в 1-ю сборную «Чикаго» XXI века, Дебринкет и Саад – во вторую. Панарин не попал в список
Ранее НХЛ объявила о старте проекта, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.
В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.
Лига опубликовала символические сборные «Чикаго». Они выглядят следующим образом:
Первая сборная:
Форварды: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс и Патрик Шарп.
Защитники: Данкан Кит, Брент Сибрук.
Вратарь: Кори Кроуфорд.
Вторая сборная:
Форварды: Алекс Дебринкет, Мариан Госса и Брэндон Саад.
Защитники: Брайан Кэмпбелл, Никлас Ялмарссон.
Вратарь: Жослен Тибо.
Отметим, что в список не попал Артемий Панарин. Он провел за «Блэкхокс» два сезона и набрал 150 очков в 162 матчах регулярного чемпионата.
Далее лига планирует объявить символические сборные «Аризоны».
Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий