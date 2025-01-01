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Кэйн, Тэйвс и Кит вошли в 1-ю сборную «Чикаго» XXI века, Дебринкет и Саад – во вторую. Панарин не попал в список

Артемий Панарин не попал в символическую сборную «Чикаго» XXI века.

Ранее НХЛ объявила о старте проекта, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Лига опубликовала символические сборные «Чикаго». Они выглядят следующим образом:

Первая сборная:

Форварды: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс и Патрик Шарп.

Защитники: Данкан Кит, Брент Сибрук.

Вратарь: Кори Кроуфорд.

Вторая сборная:

Форварды: Алекс Дебринкет, Мариан Госса и Брэндон Саад.

Защитники: Брайан Кэмпбелл, Никлас Ялмарссон.

Вратарь: Жослен Тибо.

Отметим, что в список не попал Артемий Панарин. Он провел за «Блэкхокс» два сезона и набрал 150 очков в 162 матчах регулярного чемпионата.

Далее лига планирует объявить символические сборные «Аризоны».

Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoБрэндон Саад
logoЧикаго
logoБрайан Кэмпбелл
logoДжонатан Тэйвс
logoКори Кроуфорд
logoПатрик Кэйн
logoАртемий Панарин
logoАлекс Дебринкет
logoПатрик Шарп
logoНиклас Ялмарссон
logoБрент Сибрук
logoМариан Госса
logoДанкан Кит
Жослен Тибо
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