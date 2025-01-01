Кэйн, Тэйвс и Кит вошли в 1-ю сборную «Чикаго» XXI века, Дебринкет и Саад – во вторую. Панарин не попал в список

Артемий Панарин не попал в символическую сборную «Чикаго» XXI века.

Ранее НХЛ объявила о старте проекта, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Лига опубликовала символические сборные «Чикаго». Они выглядят следующим образом:

Первая сборная:

Форварды: Патрик Кэйн , Джонатан Тэйвс и Патрик Шарп .

Защитники: Данкан Кит , Брент Сибрук.

Вратарь: Кори Кроуфорд.

Вторая сборная:

Форварды: Алекс Дебринкет , Мариан Госса и Брэндон Саад .

Защитники: Брайан Кэмпбелл, Никлас Ялмарссон.

Вратарь: Жослен Тибо .

Отметим, что в список не попал Артемий Панарин . Он провел за «Блэкхокс» два сезона и набрал 150 очков в 162 матчах регулярного чемпионата.

Далее лига планирует объявить символические сборные «Аризоны».

Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй