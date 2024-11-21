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Тэйвс прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо»

Джонатан Тэйвс рассказал, что обратился к традиционной индийской медицине.

«Как некоторые из вас, возможно, знают, я совершил небольшое путешествие с целью исцеления. У меня было много взлетов и падений, кратких мгновений надежды, когда я работал с целым рядом разных врачей и применял различные методы лечения, за которыми следовали сомнения в том, что когда-нибудь все наладится.

Но недавно я провел 5 недель в Индии, проходя курс аюрведической детоксикации под названием «панчакарма», и рад сообщить, что все идет как надо. Аюрведа переводится как «Знание о жизни» и является индийской наукой о целительстве, история которой насчитывает уже более 5000 лет.

Эта система рассматривает наш организм как хрупкую экосистему, на которую влияет все, что мы потребляем: энергия, информация, мысли, чувства и пища. Короче говоря, она учит, что наше здоровье может стать лучше, если мы научимся делать свою жизнь проще, давать себе находиться в состоянии покоя и лучше приспосабливаться к ритмам природы.

Панчакарма – это лечебный метод, предназначенный для восстановления вашего здоровья путем очищения и выведения токсинов, накопленных глубоко в организме. Это слишком длинная история, чтобы делиться здесь всеми подробностями, но я почти 5 лет искал способ излечить воспалительные процессы и проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея.

Мудрость аюрведы научила меня тому, что я несу ответственность за все, что я испытываю. Это не только научило меня лучше выбирать диету, соответствующую моему типу телосложения, но и укрепило мои интуитивные взаимоотношения с самим собой и окружающим миром», – написал бывший нападающий «Чикаго». 

Тэйвс выступал за «Блэкхокс» с 2007 по 2023 год, выиграв Кубок Стэнли 3 раза.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джонатана Тэйвса
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