Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3. Овечкин забросил одну шайбу.
40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс».
«Мне не нравится пропускать от него, но нравится, как мы сражались на протяжении многих лет.
Мне повезло, что я смог поиграть в его время. Возможно, Александр мне кое-чем обязан за то, что забил в мои ворота столько голов. Я ему здорово помог. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум.
У нас было так много хороших поединков: с «Питтсбургом» и с «Вегасом». У меня останутся хорошие воспоминания о Вашингтоне», – сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.
Овечкин забил Флери 41 гол с учетом плей-офф и обновил рекорд по числу шайб в ворота одного вратаря с начала эпохи расширения НХЛ
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