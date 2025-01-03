Флери об Овечкине: «Он забил мне столько голов – я здорово ему помог. Нравится, как мы сражались на протяжении многих лет. Повезло, что я играл в его время»

Марк-Андре Флери высказался об игре против Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота » по буллитам обыграла «Вашингтон » со счетом 4:3. Овечкин забросил одну шайбу.

40-летний Флери завершает карьеру после этого сезона. В рамках регулярок он больше не сыграет на выезде против «Кэпиталс».

«Мне не нравится пропускать от него, но нравится, как мы сражались на протяжении многих лет.

Мне повезло, что я смог поиграть в его время. Возможно, Александр мне кое-чем обязан за то, что забил в мои ворота столько голов. Я ему здорово помог. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум.

У нас было так много хороших поединков: с «Питтсбургом» и с «Вегасом». У меня останутся хорошие воспоминания о Вашингтоне», – сказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери .

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